Vlaamse regering eist zindelijk kind in klas

Vlaamse ouders moeten zorgen dat hun kind zindelijk is als het naar de kleuterschool gaat. De nieuwe Vlaamse regering stelt dat in haar dinsdag gepubliceerde regeerakkoord, waarin onder meer wordt ingezet op ‘excellerend onderwijs’. Nu houden kleuteronderwijzers zich te veel bezig met het verschonen van luiers, wat afgaat van de lestijd.

Daarom moet het aantal zindelijke kleuters in de klas omhoog. De regering van beoogd minister-president Jan Jambon, die woensdag door koning Filip wordt beëdigd, rekent daarbij op de ouders. „Voor de tijdige opstart van zindelijkheidstraining, verwachten we een extra inspanning van de ouders.” Die zouden daarin ondersteund kunnen worden door Kind & Gezin, een agentschap van de Vlaamse overheid.

De regering gaat ook meer personeel inhuren zodat er minder kinderen per leerkracht zijn. De kleuterschool in Vlaanderen is voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.