Vlaamse politie pakt bijna 100 migranten op

In West-Vlaanderen heeft de politie afgelopen nacht 97 migranten opgepakt. Van hen werden er 24 in één bestelwagen aangetroffen. De grootschalige controleactie was bedoeld om een beter beeld te krijgen van de bewegingen van mensensmokkelaars en migranten. Dagelijks proberen migranten in vrachtwagens te glippen om het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Bij de actie werd onder meer een drone ingezet. „Alle middelen die we voorhanden hebben, hebben we gebruikt”, aldus provinciebestuurder Carl Decaluwé. „Er komen zeker nog onaangekondigde acties.”

België worstelt al langer met groepen migranten die naar de overkant van het Kanaal willen. De regering maakte maandag bekend dat alle opgepakte migranten die op doorreis zijn, naar een centrum bij Brussel worden gebracht. Daar kunnen ze worden vastgezet in afwachting van uitzetting. Ter afschrikking wordt het leger ingeschakeld voor het vervoer.