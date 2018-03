Vlaamse paters ontzet over bieractie Linders

De paters van het Vlaamse Westvleteren zijn woedend op supermarktketen Jan Linders. Het Nederlandse bedrijf bood donderdag eenmalig 300 kratten (oftewel 7200 flesjes) van hun exclusieve trappistenbier aan voor 9,95 euro per exemplaar. Klanten mochten volgens een advertentie maximaal twee flesjes kopen.

De monniken vragen zich af hoe de supermarkt aan zo’n grote hoeveelheid is gekomen. Normaal kunnen fans alleen op afspraak en slechts eens per zestig dagen maximaal twee kratjes komen halen in hun Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. De paters hebben geen toestemming gegeven voor de actie. Ze willen de productie van het met internationale prijzen overladen bier kleinschalig houden.

,,We zijn hier zeer ongelukkig mee’’, zegt broeder Godfried in De Standaard. ,,Het kan niet anders of die Nederlanders zijn met 150 auto’s naar hier gekomen. Om nog te zwijgen van hun woekerprijzen: bij ons kost een flesje 2,50 euro per stuk.’'