Vlaamse oud-parlementariër schuldig aan moord

Het Vlaamse oud-parlementslid Christian Van Eyken is veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor moord. De rechtbank in Brussel acht bewezen dat hij samen met zijn voormalige politiek medewerkster Sylvia B. haar ex-man Marc Dellea om het leven heeft gebracht. Ook zij kreeg 23 jaar cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie had 25 jaar celstraf geëist tegen het getrouwde stel.

De twee hadden de 45-jarige Dellea als laatsten gezien voordat hij in juli 2014 om het leven kwam door een kogel in het hoofd. Op camerabeelden is vastgelegd dat beiden die bewuste nacht in zijn appartement in de Brusselse gemeente Laken waren. „Het toppunt van lafheid”, noemde de aanklager de moord, die grondig zou zijn voorbereid.

De 65-jarige Van Eyken werd begin 2016 gearresteerd nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven. Sylvia B., destijds zijn parlementaire medewerkster en minnares, was bezig van Dellea te scheiden.