Vlaamse boete bij roken in auto met kind

Wie rokend door Vlaanderen rijdt met kinderen tot zestien jaar in de auto, kan een boete tot 1000 euro gepresenteerd krijgen. Het rookverbod geldt voor tabaksproducten en elektronische sigaretten. De Vlaamse regering heeft een voorstel hierover van de ministers Joke Schauvliege (leefmilieu) en Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) goedgekeurd.

„Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis”, aldus Schauvliege. „Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen.” Kinderen ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling, motiveert zij de maatregel.

Het verbod bestaat al in onder meer Frankrijk, Engeland, Australië en delen van de VS en Canada. Nederlandse artsen pleitten drie jaar geleden ook voor een verbod, maar de Tweede Kamer vond dat een brug te ver.