Vlaams protest tegen nucleaire trein Borssele

In de regio Antwerpen is actiegevoerd tegen het transport van hoogradioactief afval dat vanuit het Zeeuwse Borssele naar Frankrijk wordt vervoerd om te worden opgewerkt. De sociaaldemocratische partij Sp.a pleit voor een verbod op treinen met dergelijk afval door dichtbevolkt gebied. Partijleden stonden maandag met witte pakken, maskers, gele waarschuwingspamfletten en tonnen met zogenaamd afval langs de spoorlijn.

Volgens de partij is de verhoogde radioactieve straling bij de wagons vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen en kinderen. De risico’s bij een treinongeluk of tunnelbrand zouden groot zijn. In Nederland mogen ‘radioactieve’ treinen volgens de partij niet door stedelijk gebied rijden. „Waarom zou het dan in België wel veilig zijn?”

De Sp.a heeft een petitie online gezet met de eis dat het „zinloze en risicovolle” vervoer wordt stopgezet. Ook zouden de contracten tussen de kerncentrale in Borssele en de opwerkingsfabriek in La Hague in Normandië moeten worden opgezegd.