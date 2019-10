Vlaams parlement dicht na bommelding

Het Vlaamse parlement blijft de rest van de dag gesloten nadat het gebouw dinsdagmiddag was ontruimd vanwege een bommelding. De parlementsvoorzitter had de vergadering eerst tijdelijk opgeschort. Het gebouw wordt doorzocht met speurhonden.

De telefonische bommelding kwam rond 14.30 uur telefonisch binnen. De beller sprak Engels. Mogelijk is er een verband met een jubileumviering van het Koerdisch Instituut die om 16.00 uur zou plaatsvinden in het gebouw in Brussel. Dat evenement werd al snel afgelast.

De parlementariërs waren bezig met een debat over de begroting van de nieuwe regering. Dat wordt mogelijk woensdag hervat.