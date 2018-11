Vizier op drugs in strijd tegen ondermijning

De 100 miljoen euro die het kabinet uittrekt om de vermenging van de onder- en bovenwereld tegen te gaan, wordt vooral ingezet tegen de „illegale drugsindustrie”. Minister Ferd Grapperhaus heeft bijvoorbeeld de kanalen op de korrel die criminelen gebruiken om hun geld door te sluizen.

Maar hij wil de misdaad ook terugdringen in kwetsbare sectoren als de horeca en de autobranche, toevluchtsoorden als vakantieparken en verlaten boerenschuren, en knooppunten als de Rotterdamse haven, landbouwveilingen en Schiphol.

De zogeheten ondermijnende criminaliteit is al geruime tijd een grote zorg. Machtige drugsbendes zouden haast ongestoord hun gang kunnen gaan en soms zelfs bestuurders en ambtenaren hun wil kunnen opleggen. Ze duiken niet alleen op in de grote steden, maar maken vooral ook landelijke gebieden in bijvoorbeeld Noord-Brabant onveilig.

Die provincie krijgt samen met Zeeland 20 miljoen euro om de strijd met ondermijning aan te binden. Rotterdam en Amsterdam krijgen respectievelijk 11 en ruim 8 miljoen en de overige regio’s kunnen samen op 45 miljoen rekenen. Nog eens 15 miljoen euro is bestemd voor landelijke maatregelen, zoals het weerbaarder maken van bestuurders.