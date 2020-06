„Visser zocht al 1,5 jaar naar andere locatie kazerne”

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) zocht in het diepste geheim al ruim 1,5 jaar naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne, die uiteindelijk niet naar Vlissingen verhuist.

Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken, aldus de Volkskrant zaterdag. Visser zou de Kamer op het verkeerde been hebben gezet.

Tijdens het Kamerdebat van 20 februari over het afblazen van de verhuizing naar Zeeland zei Visser dat ze in het voorjaar van 2018 begon te twijfelen, maar dat het formele alternatievenonderzoek in mei 2019 begon. Daarnaast kwam er in dat najaar „vanuit Rotterdam het gesprek op gang over de vraag of Rotterdam een geschikte locatie zou zijn.”

Volgens de Volkskrant kloppen beide beweringen niet. Al in de zomer van 2018 ging Defensie „actief en formeel” op zoek naar een alternatieve plaats voor de kazerne. Visser zou oud-bewindsman Co Verdaas (PvdA) op 6 juni 2018 hebben aangesteld om te verkennen of de verhuizing nog geannuleerd kon worden.

Verder zou Rotterdam al in september 2018 in beeld zijn gekomen als optie. Ook zou minister Ank Bijleveld betrokken geweest zijn bij gesprekken over een alternatieve locatie. Tot nu toe beperkte de kwestie zich tot staatssecretaris Visser, en bleef Bijleveld buiten schot.

Volgens Defensie is de conclusie van het dagblad onjuist. Vanaf mei 2018 hebben „verkennende gesprekken” met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Rotterdam plaatsgevonden, aldus het ministerie. Defensie houdt eraan vast dat de staatssecretaris in mei 2019 „de formele opdracht voor het officiële alternatievenonderzoek” gaf. De uitlating dat in het najaar van 2019 een gesprek met Rotterdam op gang kwam, was een foutje; dat moest najaar 2018 zijn, zegt het departement.

Ergernis

In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op de berichtgeving in de Volkskrant. Het parlement heeft donderdag al de gelegenheid om Visser aan de tand te voelen over de kwestie. Dan staat een overleg over vastgoed van Defensie op de planning.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) sprak deze maandag met Zeeland over compensatie voor het mislopen van de kazerne. Speciaal gezant Bernard Wientjes boog zich in de afgelopen maanden over een voorstel voor compensatie. Vrijdag kwam via RTL Nieuws naar buiten dat Wientjes denkt aan het clusteren van justitiële en veiligheidsorganisaties in de provincie.