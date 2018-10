Visser roept commando’s op zich te melden

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) roept commando’s, die zich zorgen maken over een schietbaan in Bergen op Zoom, op zich te melden. De elitesoldaten zijn ongerust over de gezondheidsrisico’s die ze hebben gelopen op een overdekte schietbaan en hebben een advocaat in de arm genomen.

Volgens de bewindsvrouw is er in 2015 een onderzoek geweest naar de schietbaan en zijn toen maatregelen genomen. Ze begrijpt niet dat deze groep commando’s daarvan niet op de hoogte is gesteld. Dat wordt uitgezocht. Ze snapt ook niet waarom ze niet naar hun bevelhebber zijn gegaan. „Ik roep de commando’s op in gesprek te gaan”, zei Visser tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Op de banen van de particuliere schietvereniging Het Markiezaat zouden de militairen zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gassen die vrijkwamen bij schietoefeningen. Na 2015 zijn de schietoefeningen aangepast, rouleerden instructeurs vaker, werd er minder geschoten en is de afzuiginstallatie aangepast.