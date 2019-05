„Vingerafdruk Turk bij verblijfsaanvraag mag”

De verplichting voor Turken die een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen om een foto van het gezicht en tien vingerafdrukken te leveren, is niet in strijd met de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963. Daarin is afgesproken dat EU-landen geen nieuwe beperkingen voor Turkse onderdanen mogen invoeren.

Advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella van het Europees Hof van Justitie adviseert de rechters te besluiten dat de maatregel niet tegen de afspraken indruist. Dergelijke adviezen worden in veel gevallen opgevolgd. De kwestie was voorgelegd door de Raad van State.

Volgens de advocaat-generaal is in dit geval geen sprake van nieuwe beperkingen. Hij wijst erop dat de regeling identiteits- en documentfraude moet voorkomen en bestrijden. De persoonsgegevens mogen maximaal vijf jaar worden bewaard.