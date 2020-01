Vijlbrief en Van Huffelen worden staatssecretaris Financiën

Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief worden voor D66 de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Ze nemen het werk van de opgestapte Menno Snel over, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Vijlbrief is nu nog topambtenaar bij de eurogroep van de Europese Unie in Brussel. Van Huffelen zit in de Eerste Kamer en leidt het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam.

De taken van Snel worden over twee staatssecretarissen verdeeld, omdat de regeringspartijen concluderen dat ze voor eentje te zwaar zijn. Als het kabinet niet eerder valt, hebben ze nog ruim een jaar om hun stempel op de Belastingdienst te drukken.

Van Huffelen (51) ontfermt zich over de toeslagenaffaire die Snel de kop kostte. Ze moet gaan uitzoeken hoeveel ouders en andere burgers het slachtoffer zijn geworden van doorgeslagen fraudebestrijders van de fiscus. Ook zou ze al een begin moeten maken met de hervorming van het toeslagenstelsel. Al meteen na haar aantreden moet ze zich buigen over het nieuwe rapport van de commissie-Donner over de toeslagenaffaire, dat volgende maand komt.

Vijlbrief (56) werkte al eerder op het ministerie van Financiën. Hij krijgt de geplaagde Belastingdienst onder zijn hoede. Die moet op de schop. Ook krijgt hij de taak nieuwe belastingen als die op vliegen en op de uitstoot van CO2 door bedrijven in te voeren.

Met Vijlbriefs vertrek verliest Nederland een belangrijke vinger in de pap bij de eurogroep, waar de landen van de eurozone over financiële en economische kwesties beslissen.

Van Huffelen en Vijlbrief gaan dinsdag langs bij premier Mark Rutte, melden ingewijden. Mogelijk worden ze woensdagochtend beëdigd.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wilde nog niet beamen dat de twee worden benoemd, maar „ik zou het niet vervelend vinden. Dit zijn in ieder geval wel hele ervaren mensen”, zei hij in talkshow WNL op Zondag.