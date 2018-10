Vijf feestende Zaanse gedetineerden in isoleer

De vijf gedetineerden die te zien zijn op beelden van een feestje met drugs in de gevangenis in Zaanstad, zitten in de isoleercel. Daarmee is de kous nog niet af, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten.

„Er staan straffen op, op het in bezit hebben van dit soort dingen”, waarschuwt Dekker. „En die gaan ze ook krijgen. Je gaat naar de gevangenis voor straf en niet om een feestje te vieren.”

De afdelingen waar de beelden zijn geschoten, zijn donderdag binnenstebuiten gekeerd. Daarbij zijn mobiele telefoons met camera gevonden en drugs. „Dingen die we niet in een gevangenis willen hebben. Die vormen ook voor het personeel een gevaar. En veiligheid staat voorop.”

Beelden van feestende gedetineerden, die door henzelf waarschijnlijk zijn gedeeld met familie en vrienden, vielen in handen van De Telegraaf. Dekker „kan echt niet zeggen” of gevangenbewaarders een oogje hebben dichtgeknepen of de gedetineerden zelfs hebben geholpen, maar „sluit helemaal niets uit”.

Dat gedetineerden de bloemetjes konden buitenzetten, heeft in principe niets te maken met de door cipiers gewraakte „overhaaste” overplaatsing van gevangenen en personeel naar Zaanstad, denkt Dekker. Maar „dat laat onverlet dat hier best iets fout gegaan kan zijn.” Dat wordt nu uitgezocht.

De Zaanse affaire is voor Dekker reden te meer om te regelen dat gunsten voor gedetineerden voortaan meer afhangen van hun gedrag achter de tralies. „Dat gedrag moet veel meer gaan meetellen bij privileges als verlof” en of een gevangene eerder vrijkomt.