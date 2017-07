Vietnamese premier begint bezoek Nederland

Met vertegenwoordigers van meer dan honderd bedrijven in zijn kielzog, begint de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc zaterdag een bezoek aan Nederland. Het moet de goede relatie tussen beide landen onderstrepen.

Phuc ontmoet maandag premier Mark Rutte die in juni 2014 met een handelsmissie in Vietnam was. Ze spreken elkaar tijdens een werkdiner in het Catshuis, de ambtswoning van de premier. Daarbij zullen meerdere bewindslieden aanwezig zijn, onder wie minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel.

Een dag later gaat de Vietnamese premier langs bij het parlement. Verder staan op het programma van Phuc onder meer een bezoek aan de haven van Rotterdam en de universiteit van Wageningen. Phuc is tot en met dinsdag in ons land.