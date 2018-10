In Middelburg vindt volgende week maandag de vierde Nederlands-Vlaamse regeringstop plaats. Er wordt daar in de Abdij en het Provinciehuis door onder anderen premier Mark Rutte en premier Geert Bourgeois gesproken over het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking.

Naast de regeringsleiders neemt een reeks ministers en staatssecretarissen deel aan de bijeenkomst. Ook vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties spreken elkaar op de top in Zeeland.

De premiers van Nederland en Vlaanderen ontmoeten elkaar elke twee jaar op een Nederlands-Vlaamse top. De laatste was in 2016 in Gent.