Vier vast na vondst 1200 kilo coke Antwerpen

In de haven van Antwerpen is afgelopen weekend een container met ruim 1200 kilo cocaïne aangetroffen. De politie heeft de vrachtwagen die de container maandag kwam oppikken gevolgd en vervolgens in de nabijgelegen gemeente Niel vier verdachten aangehouden in een loods.

De drie twintigers en een zestiger zitten vast op verdenking van invoer en handel van drugs en deelname aan een criminele organisatie. Ze moeten vrijdag voor de rechter verschijnen die beslist over ze langer vast kunnen worden gehouden.