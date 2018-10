Vier PvdA’ers willen lijst senaat aanvoeren

Vier PvdA’ers doen een gooi naar het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamerverkiezingen. De huidige fractievoorzitter in de senaat neemt het op tegen twee ervaren oud-Kamerleden en een gewezen partijvoorzitter.

Het PvdA-smaldeel in de Eerste Kamer heeft roerige tijden achter de rug. De fractie verloor liefst twee fractievoorzitters. Marleen Barth stapte op na een rel over een verbouwing op kosten van de gemeente waar haar man burgemeester was en een vakantie op een moment dat ze in de Eerste Kamer werd verwacht. Haar opvolger Andries Postema vertrok omdat hij als bestuursvoorzitter van VMBO Maastricht onder vuur was komen te liggen.

Hoogleraar Esther-Mirjam Sent heeft nu de leiding en wil die graag behouden. Dan moeten de PvdA-leden haar wel verkiezen boven de voormalige Tweede Kamerleden Mei Li Vos en Jeroen Recourt en oud-partijvoorzitter en hoogleraar Ruud Koole.

De achterban van de socialdemocraten mag tussen 5 en 14 november zijn stem uitbrengen. De vier kandidaten gaan tevoren tweemaal in debat.