Vier Nederlandse militairen met corona geëvacueerd uit Litouwen

Vier Nederlandse militairen die zijn besmet met het coronavirus zijn zondag geëvacueerd uit Litouwen. Vorige week werd ook al een met corona besmette militair teruggehaald uit het Oost-Europese land.

Een van de vier is opgenomen in een ziekenhuis, de andere drie zitten thuis in isolatie, laat Defensie weten.

Op de kazerne in Litouwen waar de Nederlanders gestationeerd zijn, zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Militairen die positief worden bevonden of symptomen vertonen, gaan in isolatie. Hoeveel positief geteste Nederlanders er nog in de kazerne zitten, zegt Defensie niet.

De kazerne is niet volledig van de buitenwereld afgesloten. Als het voor de operatie nodig is, kunnen militairen nog de kazerne verlaten.

Medische teams uit Kroatië en Duitsland zijn zondag aangekomen in Litouwen om te helpen de uitbraak in te dammen. Nederland stuurt een arts en twee verpleegkundigen. Die arriveren woensdag.

Zo’n 270 Nederlandse militairen zitten in Litouwen als onderdeel van een NAVO-missie. De troepen zijn bedoeld om de Oost-Europese landen gerust te stellen, met het oog op de agressieve houding van Rusland de afgelopen jaren.