Vier keer zo veel tests, ook bij zorgpersoneel buiten ziekenhuis

Het aantal coronatests wordt de komende weken verviervoudigd, kondigt het kabinet aan. In eerste instantie moet zorgpersoneel vaker worden getest, maar uiteindelijk moeten tests ook beschikbaar komen voor mensen buiten de zorg.

Tot dusver worden alleen mensen die in het ziekenhuis werken getest als zij klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Vanaf volgende week gaat dat ook gelden voor personeel dat met kwetsbare mensen werkt buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen en in de thuiszorg.

De ongeveer 4000 tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen enkele weken 17.500 worden, zegt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Vervolgens hoopt hij de testcapaciteit zelfs te verhogen tot 29.000 per dag. Dan kunnen ook mensen buiten de zorg worden getest, zoals in andere landen met succes gebeurt.

Tot dusver was Nederland veel zuiniger met tests dan veel andere landen. Spaarzaamheid was geboden vanwege de schaarste aan testmateriaal, maar ook omdat het volgens deskundigen niet zinvol zou zijn, stelde het kabinet.

Nu er meer testbenodigdheden beschikbaar komen, „passen we de richtlijnen aan”, zegt De Jonge. Hij heeft het team van deskundigen dat het kabinet bijstaat in de coronacrisis gevraagd wie als eerste in aanmerking moet komen voor de extra tests. „Natuurlijk de mensen in de zorg”, was het antwoord volgens de minister. „Stap voor stap”, als er genoeg testbenodigdheden beschikbaar komen, kunnen uiteindelijk ook andere groepen worden getest.

Het kabinet zoekt ook naarstig naar tests die kunnen aantonen of iemand al Covid-19 heeft gehad, door antistoffen tegen het virus in het bloed aan het licht te brengen. Mensen die de ziekte hebben doorstaan en zo immuun zijn geworden, kunnen dan weer aan de slag. Bovendien wordt dan duidelijk of kwetsbare mensen al beschermd worden door immune anderen om hen heen, de zogeheten groepsimmuniteit.