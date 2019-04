Veteraan Don White geëerd met witte tulp

De Canadese veteraan uit de Tweede Wereldoorlog Don White is geëerd met een witte tulp die naar hem is genoemd. Premier Mark Rutte doopte de nieuwe tulp woensdag in de Keukenhof in Lisse.

Met de naam wil Rutte een link leggen met de bevrijding van Nederland, die 75 jaar geleden begon. White en andere helden hielpen daarbij. De Canadees was net twintig toen hij hier vocht. De Don White Tulp is ook een gebaar van dank aan alle andere militairen die Nederland en de rest van Europa hebben bevrijd, aldus Rutte.

De premier ontmoette White vorig jaar op Bevrijdingsdag in Leeuwarden. Later sprak de premier in het Canadese parlement nog over de veteraan.

Het was de eerste tulpdoop voor Rutte. White is dit najaar weer in Nederland en dan wil de premier er voor zorgen dat de veteraan wat naar hem genoemde tulpenbollen mee naar huis kan nemen.