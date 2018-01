Verwerking GenX in Helmond wordt stilgelegd

Het bedrijf Custom Powders moet op last van de gemeente Helmond voorlopig stoppen met het verwerken van GenX. Deze giftige stof is in de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel terechtgekomen en onderzoek heeft uitgewezen dat het afkomstig is van Custom Powders.

In het afvalwater van het bedrijf, maar ook in een vijver op het terrein en in water in de omgeving zijn concentraties GenX aangetroffen. Onduidelijk is nog hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat wordt onderzocht, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Custom Powders droogt GenX voor Chemours in Dordrecht. De verwerking van de stof mag weer worden hervat als er nieuwe technische voorschriften van kracht zijn en „er voldoende aanvullende maatregelen zijn genomen om de GenX-emissies terug te dringen”.