Vertrouwen in Grapperhaus krijgt knauw na bruiloft

Het schenden van coronaregels op de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het vertrouwen in hem aangetast. Dat komt naar voren in een onderzoek van I&O Research.

Volgens een enquête in de aanloop naar Prinsjesdag lag zijn waarderingscijfer als lid van het kabinet steeds rond de 6, maar daalde dat na zijn bruiloft naar 5,2. Daarmee is hij de laagst gewaardeerde minister, stelt het onderzoeksbureau na raadpleging van ruim 2000 mensen.

De helft van de Nederlanders (52 procent) vindt hem niet langer „geloofwaardig als minister van Justitie”, concludeert I&O Research.

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) worden van alle leden in het huidige kabinet het hoogste gewaardeerd door de Nederlandse kiezers. Rutte en Hoekstra krijgen in het onderzoek beiden het rapportcijfer 7,1.

Het oordeel over vicepremier en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is beweeglijk: in de laatste peiling in mei steeg de waardering voor hem van 6,6 naar 7,1, maar inmiddels is het waarderingscijfer teruggelopen naar 6,5.

Van alle lijsttrekkers van de partijen in de Tweede Kamer geniet Mark Rutte de hoogste populariteit (7,1). De andere lijsttrekkers van partijen die deelnemen aan het kabinet (De Jonge voor het CDA (6,5), Sigrid Kaag voor D66 (6,4) en Gert-Jan Segers (6,5) voor ChristenUnie doen het beter dan de leiders van de oppositiepartijen. Van hen krijgt Asscher (PvdA) met een 5,8 het hoogste cijfer, gevolgd door SP’s Lilian Marijnissen (5,6) en Jesse Klaver (5,5).

De waarderingen voor FVD’s lijsttrekker Thierry Baudet (3,5 naar 3,7 ) en PVV’s partijleider Wilders (van 4,0 naar 4,2) zijn iets toegenomen.