Vertraging renovatie Afsluitdijk ‘kras op reputatie ministerie’

Een meerderheid in de Tweede Kamer is zeer kritisch over de vertraagde renovatie van de Afsluitdijk. Dat project duurt zeker drie jaar langer dan gepland vanwege een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen.

Het is nog niet bekend hoeveel geld de renovatie extra gaat kosten. Ook kunnen fietsers en voetgangers pas nadat al het werk klaar is de dijk weer oversteken zonder deels een bus te moeten nemen.

De Kamer is daar verontwaardigd over. Het CDA noemt het „een bijzondere situatie” dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de Kamer in het ongewisse laat over de kosten. De PVV vraagt zich af of de minister nog wel de controle heeft over dergelijke projecten. GroenLinks wil weten wat nog wel mogelijk is voor fietsers en voetvangers. PvdA-Kamerlid William Moorlag spreekt van „een kras op de reputatie van het ministerie”.

Volgens de minister werd er in het ontwerp geen rekening gehouden met een „specifieke combinatie” van laag water met relatief hoge golven. Ze had er naar eigen zeggen ook flink ‘de P’ over in toen ze het hoorde.

De aanvullende kosten zijn nu nog niet bekend omdat ze nog met de aannemer in gesprek is over de extra werkzaamheden. De minister verwacht nog deze kabinetsperiode, die nog enkele maanden duurt, de Kamer hierover te kunnen informeren. Ook is het volgens haar niet zo dat andere projecten eronder lijden dat de Afsluitdijk meer geld gaat kosten.

Zodra delen van het werk klaar zijn, kunnen fietsers daar wel weer overheen. Voor stukken waar nog wel gewerkt wordt, rijden bussen. Op de korte termijn zijn verdere mogelijkheden beperkt, aldus de minister.