‘Vertel tandartsmijder dat kind gratis kan’

Ouders die hun kind niet naar de tandarts sturen, moeten te horen krijgen dat de tandarts voor kinderen gratis is. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet zorgverzekeraars verplichten om ouders die de tandarts mijden daarover per brief in te lichten, vinden regeringspartijen D66 en CDA.

Vorige week sloegen de tandartsen alarm, omdat ongeveer 600.000 minderjarigen zelden of nooit een tandarts zien. Het zou vooral de angst voor de rekening zijn die hun ouders weerhoudt. Ze weten kennelijk niet dat de zorgverzekering de mondzorg tot 18 jaar helemaal vergoedt.

Zorgverzekeraars kunnen precies zien welke kinderen nooit naar de tandarts gaan en kunnen hen dus aanschrijven om hen op andere gedachten te brengen. Maar sommige verzekeraars wilden daar tot dusver niet aan, omdat ze dan de privacy van hun klanten zouden schenden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dat bezwaar inmiddels van tafel geveegd.

In zo’n brief kunnen verzekeraars meteen uitleggen hoe belangrijk tandartsbezoek voor kinderen is, zegt Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66). „Jong geleerd is oud gedaan”, memoreert zijn CDA-collega Joba van den Berg. Maar bij een brief moet het volgens Raemakers niet blijven: „sommige mensen openen hun post niet. Daarom moeten we ook een campagne via de televisie en sociale media starten.”

De twee coalitiepartners wijzen erop dat verzekeraars de taak hebben verzekerden te informeren als er een misverstand in het spel lijkt. De ene verzekeraar die tandartsmijders al ophelderingsbrieven stuurt, zou daarmee veel succes boeken. Om te voorkomen dat de ene verzekeraar wél brieven stuurt, maar de concurrent daar geen geld voor over heeft, moet de minister dat voortaan verplicht stellen, vinden CDA en D66.