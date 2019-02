„Versterking Groningen mag niet stilvallen”

De versterking van gebouwen die mogelijk onveilig zijn geworden door aardbevingen in Groningen, mag niet stil komen te liggen nu er twijfels zijn over meetgegevens van het KNMI. Dat zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tegen RTV Noord.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer laten weten dat een deel van het netwerk van het KNMI dat aardbevingen meet, niet goed heeft gewerkt. Daardoor zijn fouten geslopen in de meetgegevens die onder meer gebruikt worden om te bepalen welke gebouwen in Groningen het meeste gevaar lopen.

Wiebes laat nog onderzoeken of er een effect is op de schadebeoordeling en versterking. Maar dat betekent volgens Kockelkoren niet dat het werk in de tussentijd stil kan komen te liggen. „Doorgaan met versterken is echt heel belangrijk. Als je weer een jaar zou wachten, zou dat voor de veiligheid echt geen goed idee zijn.”

De toezichthouder stoort zich eraan dat de fouten nu pas aan het licht komen, terwijl het KNMI zelf al in augustus op de hoogte was. „Hoe is het nou mogelijk dat het al zo lang bekend was, maar niet bij de partijen die er gebruik van maken of er, zoals wij, toezicht op houden? Dat is betreurenswaardig.”