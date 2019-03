Verplichte bankbuffers voor nieuwe leningen

Alle banken in de EU moeten binnen enkele weken beginnen met het aanleggen van buffers voor nieuwe leningen. De wetgeving waarin dit wordt geregeld, is donderdag is goedgekeurd door het Europees Parlement. De maatregelen moeten voorkomen dat de voorraad oninbare en onrendabele leningen (npl’s) in de EU toeneemt.

„Wij zetten deze belangrijke stap liever nu dan de volgende generatie ermee op te zadelen”, aldus co-rapporteur Esther de Lange (CDA). De EU-ministers hebben eerder al ingestemd met de verordening die vrijwel direct van kracht wordt.

Er staat nu voor circa 820 miljard euro aan slechte leningen op de bankbalansen. Een lening wordt als oninbaar beschouwd als de kredietnemer (een bedrijf of persoon) negentig dagen niet heeft betaald. Vanaf dat moment is de bank nu verplicht geld te reserveren in de veronderstelling dat de aflossing nooit zal plaatsvinden.

Voor ongedekte leningen moet binnen drie jaar een buffer van 100 procent zijn opgebouwd, voor gedekte leningen is dat zeven jaar en voor leningen met onroerend goed als onderpand negen jaar.