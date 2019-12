Verplaatsing afluisterpark Burum ‘haalbaar’

Er is een oplossing in zicht voor de verplaatsing van een deel van het afluisterpark van de inlichtingendiensten in het Friese Burum. Maar er lijken nog geen harde afspraken gemaakt.

Verplaatsing is nodig door de komst van het 5G-netwerk voor supersnel mobiel internet. De frequentie die het afluisterstation gebruikt, gaat niet samen met de 5G die in noorden van het land zal worden gebruikt.

Het satellietstation kan niet naar elders in Nederland worden verplaatst. Daarom zocht het kabinet naar een ander land om daar een deel van het afluisterstation naartoe te verhuizen.

„In de afgelopen periode is gebleken dat een oplossing in het kader van internationale samenwerking in principe haalbaar is”, laat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de Kamer weten.

De verhuizing moet vóór september 2022 zijn gerealiseerd, want dan moet 5G beschikbaar zijn. Als dat niet op tijd lukt „is het noodzakelijk om voor een korte periode een overbruggingsmaatregel te treffen”. De komende tijd wordt naar die maatregel gekeken.

Het kabinet wil niet zeggen welk land plaats wil bieden aan het afluisterstation.