Vernieuwing C2000 gaat verder

De vernieuwing van het communicatiesysteem C2000 van de hulpdiensten, bijvoorbeeld na een aanrijding, kan verder gaan met een Duitse dochteronderneming van het Chinese bedrijf Hytera. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is het risico van spionage of sabotage door de Chinese overheid laag. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven,

In 2015 werd de opdracht tot vernieuwing van C2000 gegund aan een combinatie van drie bedrijven, waaronder Hytera Mobilfunk GmbH. Maar partijen in de Tweede Kamer vroegen om dat besluit terug te draaien. Ze waren bang dat in de software van het communicatiesysteem „achterdeurtjes” zitten waardoor bijvoorbeeld geheime informatie doorgespeeld kan worden naar Chinese inlichtingendiensten.

Grapperhaus concludeert echter na onderzoek van de AIVD en IT-bedrijf Xebia dat de vernieuwing kan doorgaan. De achterdeurtjes in applicaties zijn niet gevonden.