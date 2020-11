Vermoedelijk Nederlandse vrouw(en) ontsnapt uit Syrisch kamp

Sinds eind juni zijn vermoedelijk een of meerdere Nederlandse vrouwen ontsnapt uit het overvolle kamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië. Hier worden door Koerden mannen en vrouwen vastgehouden die zich hadden aangesloten bij terreurgroep IS.

„Er zijn aanwijzingen dat nog een of enkele Nederlandse vrouwen sinds 30 juni zijn ontsnapt. Voor zover bekend zijn er sindsdien geen Nederlandse mannen ontsnapt uit detentie”, antwoordt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op Kamervragen van D66.

Buitenlandse vrouwen en hun kinderen worden in een apart deel van het kamp vastgehouden. Er ontsnappen met enige regelmaat mensen uit het kamp. IS probeert de mannen en vrouwen in het kamp binnen haar invloedssfeer te behouden. Daarbij zou geweld niet geschuwd worden.

In opvang- of detentiekampen in het noordoosten van Syrië verblijven volgens de inlichtingendienst AIVD 40 Nederlandse volwassenen (15 mannen en 25 vrouwen) en 75 kinderen.