Verminderen van dierproeven in 2025 vergt nog veel werk

Er moet nog heel veel gebeuren wil Nederland in 2025 koploper zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven, bleek donderdag uit een hoorzitting in de Kamer.

Toenmalig staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) voorspelde eind vorig jaar dat wetenschappers in ons land in 2025 vrijwel geen experimenten meer uitvoeren met dieren. Het noemen van zo’n datum helpt zeker om druk op de ketel te zetten, aldus Marja Zuidergeest, directeur van Proefdiervrij. Zoals ook het eerdere verbod op dierproeven voor het testen van cosmetica „tot mooie resultaten heeft geleid.”

Zij en andere deelnemers aan het rondetafelgesprek benadrukten echter dat er meer nodig is. Met gemeenschapsgeld is een „woud van alternatieven ontwikkeld” voor dierproeven, aldus Peter van Meer (Universiteit Utrecht), die om uiteenlopende redenen echter verder niet worden gebruikt. Meer dan eens is er bijvoorbeeld geen geld meer om de alternatieve methoden te valideren. Van Meer denkt dat de wetenschap met veel minder dierproeven toe kan, omdat de resultaten daarvan lang niet altijd relevant zijn voor mensen.

Zijn collega Wim de Leeuw wees op de mogelijkheid om nieuwe behandelingen sneller in mensen te testen. „Meer en eerder gebruikmaken van de mens is een van de manieren om meer dierproefvrije onderzoeksmethoden toe te passen. Dit kan door voor onderzoek ten behoeve van de mens meer gebruik te maken van humaan materiaal via weefselbanken.”

Nederland moet het gebruik van dierproeven niet alleen terugdringen, stellen de wetenschappers. Samenwerking met andere landen, liefst wereldwijd, is nodig.