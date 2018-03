Verliezer Pechtold blij met ‘zilver’ voor D66

D66-leider Alexander Pechtold wil zich niet uit het veld laten slaan door de verliezen waarop zijn partij afstevent. „We hadden goud, maar hebben in veel gemeenten nu zilver”, zei Pechtold. „We hebben ingeleverd”, maar wel „een plek op het podium”.

De D66-voorman feliciteerde GroenLinks, dat de sociaalliberalen in de grote steden de loef afsteekt. Hij sprak zijn zorg uit over de versplintering van de gemeentepolitiek, met tal van kleine of hooguit middelgrote partijen. Het is een enorme uitdaging om nu colleges te vormen, zei hij, en des te belangrijker om „samen te werken en te verbinden”.

Ook nu zich een nederlaag aftekent, staat D66 klaar om weer te gaan besturen. „Voor bestuursverantwoordelijkheid zal D66 nooit weglopen. Sterker nog: die pakken we weer!”