‘Verkoopverbod tabak supermarkten scheelt 60.000 levens’

Het verkoopverbod van tabak in supermarkten zal ervoor zorgen dat op termijn zo’n 60.000 mensen minder overlijden aan de gevolgen van roken dan zonder het verbod. Ongeveer de helft van de rokers overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen ervan, en volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zorgt het verbod ervoor dat 120.000 mensen minder roken in 2030.

Als tabak niet meer te koop is in supermarkten, zien kinderen hun ouders minder snel sigaretten kopen, aldus Blokhuis. „Daardoor komen ze minder in aanraking met rookproducten.” Na 2024 is tabak nog wel in bijvoorbeeld tankstations en lectuurzaken zoals de Bruna te koop. Vanaf 2022 zijn sigarettenautomaten verboden en vanaf 2023 wil Blokhuis de online verkoop „de pas afsnijden”. In 2030 moet tabak alleen nog in speciaalzaken verkrijgbaar zijn.

Door de maatregel verdwijnen zo’n 6400 verkooppunten. Volgens Blokhuis zijn het verhogen van de prijzen en het verminderen van de verkooppunten de belangrijkste maatregelen om roken tegen te gaan. Wel erkent het kabinet dat er nu eenmaal mensen zijn die roken, dus dat het ook reëel is dat er verkooppunten blijven bestaan, zij het veel minder.

Grootgrutters krijgen drie jaar de tijd, dat vindt de bewindsman „een redelijke termijn”. De supermarkten „wilden het liever veel langer laten duren. Het bleef wel een poosje stil aan de andere kant van de lijn” toen ze werden geïnformeerd, aldus Blokhuis.

De staatssecretaris vindt niet dat de overheid mensen „een pleziertje afpakt. We helpen mensen te stoppen met een verslaving”.