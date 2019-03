Verkiezingsdebat christelijke partijen op rd.nl

Bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten slaan Family7, de Reformatorische Omroep en het Reformatorisch Dagblad de handen ineen. Tijdens een verkiezingsdebat nemen de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer het tegen elkaar op.

Ze krijgen daarbij hulp van lijsttrekkers van hun partij uit verschillende provincies. Mobiliteit en duurzaamheid zijn twee van de thema’s waarover de politici met elkaar in discussie gaan.

Het verkiezingsdebat is op vrijdag 15 maart 2019 in de studio van de Reformatorische Omroep in Nijkerk en begint om 20.00 uur. De presentatie is in handen van Riekelt Pasterkamp en Arjan Klein. De Reformatorische Omroep en Family7 zenden het debat rechtstreeks uit, terwijl het ook op deze site te volgen is.

Op woensdag 20 maart zijn beide omroepen en de krant van de partij om de uitslagenavond te verslaan. Deze live-uitzending is vanuit de Family7-studio’s in Apeldoorn en start om 20.30 uur.