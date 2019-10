Verkeersboete vaker in termijnen betaald

Verkeersboetes worden steeds vaker in termijnen betaald. Uit een brief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer blijkt dat het aantal betalingsregelingen voor verkeersboetes tussen 2017 en 2018 met bijna 19 procent is gestegen van 165.000 naar 196.000.

In 2019 zal het aantal betalingsregelingen dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) treft waarschijnlijk met ruim 40 procent stijgen ten opzichte van 2017. Voor dit jaar worden 235.000 regelingen verwacht.

„Een betalingsregeling maakt het mogelijk dat mensen niet in één keer een groot bedrag hoeven te betalen, waarmee verhogingen kunnen worden voorkomen”, schrijft Dekker aan de Kamer.

Sinds 2018 is de mogelijkheid in termijnen te betalen in de wet vastgelegd. Het kabinet wil er zo voor zorgen dat mensen met een kleine beurs door extra schulden nog verder in de problemen raken. Eerder dit jaar werd het minimale bedrag waarvoor een regeling mogelijk is verlaagd van 225 euro naar 75 euro.

Het aantal keren dat het CJIB een deurwaarder inzette om geld te innen, daalde tussen 2014 (258.000 keer) en 2018 (162.000 keer) met 37 procent.

„Ik vind dit een positieve ontwikkeling en zal deze trend verder monitoren en analyseren”, schrijft de bewindsman. Als een deurwaarder moet worden ingezet om een boete te innen, krijgt de boetebetaler namelijk ook de extra kosten voor zijn rekening.