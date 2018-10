Verhuizing EMA nu ook juridisch geregeld

Het besluit om het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van Londen naar Amsterdam te verhuizen is al bijna een jaar oud, maar nu is er ook een akkoord over de juridische teksten. De lidstaten en het Europees Parlement hebben daar overeenstemming over bereikt.

Ook de verplaatsing van de Europese Bankautoriteit (EBA) van Londen naar Parijs is rond. Beide instellingen moeten vanwege de brexit in maart volgend jaar weg uit het Verenigd Koninkrijk.

Na drie stemrondes en een loting kreeg Amsterdam vorig jaar november de voorkeur boven Milaan. De negenhonderd EMA-werknemers worden volgend jaar gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Zuidas. Tot dat klaar is werken ze in een pand bij station Sloterdijk.

Italië en Milaan waren het niet eens met de toewijzingsprocedure en stapten naar het Europees Hof van Justitie. Dat bepaalde deze zomer dat de verhuizing niet hoeft te worden opgeschort in afwachting van de definitieve uitspraak.