Verhofstadt lijsttrekker bij EP-verkiezing

Guy Verhofstadt is opnieuw lijsttrekker voor de Vlaamse liberale partij Open VLD bij de Europese verkiezingen in mei. De oud-premier van België is sinds 2014 voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. In die fractie zitten ook de Europarlementariërs van VVD en D66.

„Trots dat ik opnieuw Europees lijsttrekker voor @openvld mag zijn”, twitterde de 65-jarige Verhofstadt. „Het is nu of nooit om Europa te hervormen en het nationalisme een halt toe te roepen. Laten we samen Europa verder uitbouwen!”

Verhofstadt werd in 2016 benoemd tot onderhandelaar namens het parlement over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.