Vergoeding vrouw na scheiding korter

De Eerste Kamer stemt dinsdag vermoedelijk voor een verkorting van de partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar. Alleen CU en SGP stemmen waarschijnlijk tegen de wet, ingediend door VVD, PvdA en D66.

De Wet herziening partneralimentatie is bezig aan haar laatste hobbel. Na een debat vorige week stemt de Eerste Kamer dinsdag over het wetsvoorstel. Eind vorig jaar stemde het overgrote deel van de Tweede Kamer al in met de verkorting van de vergoeding die, meestal, de man aan zijn ex-vrouw moet betalen na scheiding. In een enkel geval krijgt de man alimentatie.

Alleen ChristenUnie en SGP stemden destijds tegen, omdat deze niet genoeg rekening zou houden met gezinnen waar tijdens het huwelijk de vrouw voor de kinderen en de man voor het inkomen zorgt. SGP-leider Kees van der Staaij noemde de wet destijds vrouwonvriendelijk.

VVD, PvdA en D66 vinden het al jaren onterecht en niet meer van deze tijd dat mannen de alimentatie twaalf jaar lang moeten betalen, ook als de ex financieel zelf rond kan komen. Om deze periode in te korten naar vijf jaar, dienden zij in juni 2015 een wetsvoorstel in.

De toenmalige tekst stuitte echter op verzet van de Raad van State. Die vond dat het plan onvoldoende rekening hield met vrouwen die de jaren voor de scheiding weinig of niet gewerkt hebben en daarom moeilijk direct volledig aan de slag willen of kunnen.

Door de kritiek van de Raad van State is het plan voor een deel aangepast. Bij huwelijken van langer dan vijftien jaar en als de partner die recht heeft op de vergoeding voor 1970 is geboren, moet de man tien jaar alimentatie betalen. Als het gescheiden stel kinderen jonger dan twaalf jaar heeft, krijgt de vrouw maximaal twaalf jaar een vergoeding voor levensonderhoud van haar ex.

Als de wet dinsdag wordt aangenomen, gaan de nieuwe regels naar verwachting volgend jaar in. Voor echtparen die voor 1 januari scheiden, gelden de oude regels.