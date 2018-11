Vergoeding pleegzorg onbelast

De vergoeding die pleegouders ontvangen voor het bieden van pleegzorg blijft in de toekomst onbelast. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Snel van Financiën donderdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Pleegouders hoeven de vergoeding op dit moment ook niet op te geven bij de inkomstenbelasting. Die vrijstelling is er sinds 2013, maar was tijdelijk. De bewindsman wil de vrijstelling met ingang van volgend jaar permanent maken. Het kabinet vindt het van groot belang dat iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie, pleegouder kan worden.