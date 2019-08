Verdronken Irakees gevonden voor kust België

Een migrant uit Irak is verdronken in de Noordzee, ondanks een zelfgemaakt reddingsvest van plastic flessen. De man werd gevonden bij een windmolenpark ter hoogte van Zeebrugge, 28 kilometer van de kust, meldt Het Nieuwsblad.

Het is de eerste keer dat een verdronken migrant in Belgische wateren is aangetroffen, aldus gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen. De Irakees van 47 of 48 jaar droeg bij zijn poging het Kanaal over te zwemmen twee spijkerbroeken tegen de kou en één zwemvlies. Hij zou eerder zonder succes asiel hebben aangevraagd in Duitsland.

Een Belgische zeiler had vermoedelijk dezelfde man volgens de krant een week eerder gespot in de buurt van het Franse Duinkerke.