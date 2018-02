Verdeeldheid over majesteitsschennis schaadt coalitie niet

Het D66-plan om majesteitsschennis als apart delict te schrappen stuit op fors verzet van twee andere coalitiepartijen, CU en CDA. Vier vragen over schennis die tot stennis lijkt te leiden.

Een pittig conflict binnen de coalitie?

Nee, beslist niet. Dit onderwerp komt niet voor in het regeerakkoord en is derhalve een vrije kwestie. Sterker nog, het komt de vier coalitiepartijen best goed uit om af en toe een thema te hebben waarbij ze hun onderlinge verschillen kunnen benadrukken en uitstallen.

Zodoende proberen CU en CDA, samen met de SGP, het plan van D66 om majesteitsschennis uit de wet te halen te torpederen door donderdagavond, als de Kamer over de initiatiefwet debatteert, een amendement in te dienen waarmee majesteitsschennis als apart delict juist behouden blijft.

Maar wat wil D66-Kamerlid Verhoeven dan eigenlijk precies?

Hij wil af van de bepaling in het Wetboek van Strafrecht dat het beledigen van de koning een apart delict is dat kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van vijf jaar. Ook wil hij de bepaling schrappen dat het beledigen van een buitenlands staatshoofd tot een maximale gevangenisstraf van twee jaar kan leiden. Ten slotte wil hij het wetsartikel lozen dat het beledigen van politici en topbestuurders zwaarder bestraft dan het beledigen van gewone burgers.

Wat drijft deze parlementariër?

Verhoeven vindt het niet meer van onze tijd –de strafbepalingen omtrent majesteitsschennis stammen uit 1886– om het beledigen van allerlei personen en instanties veel zwaarder te bestraffen dan het beledigen van gewone burgers. Hij benadrukt dat zijn initiatiefwet er niet toe leidt dat in de nabije toekomst onze koning of koningin zomaar beledigd mag worden. Verhoeven brengt slechts de maximale straf terug naar drie maanden, een strafmaat zoals die ook voor het beledigen van gewone burgers geldt. Verder betekent het schrappen van majesteitsschennis als apart delict dat belediging van de koning voortaan alleen aangepakt kan worden als onze vorst Willem-Alexander zich beledigd vóélt en in eigen persoon aangifte gaat doen.

Raakt dit initiatief ook de positie van politieagenten en ambulancebroeders?

Nee. Verhoeven vindt dat voor het beledigen van deze functionarissen wél een hogere strafmaat moet blijven bestaan. Waar politici en topbestuurders vanwege hun functie tegen een stootje moeten kunnen en zelf voldoende mans zijn om bij grievende beledigingen in actie te komen, geldt dat niet voor agenten en ambulancebroeders, meent het D66-Kamerlid.