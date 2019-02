Verdeelde Senaat neigt naar steun voor gokwet

Minister Dekker lijkt in de Senaat voldoende steun te krijgen voor zijn nieuwe gokwet. Ervaringen in Denemarken en België stemmen niet positief.

Ruim 257.000, tussen de 242.000 en 437.000, ongeveer 485.000 spelers. De schattingen van het aantal internetgokkers in Nederland liepen de afgelopen jaren ietwat uiteen. Eén ding is zeker: de markt voor internetgokkers, nu al goed voor een brutospelresultaat van ongeveer 250 miljoen euro per jaar, groeit.

Dat is goed nieuws voor de branche, maar roept ook een vraag op. Wat betekent dit voor (beginnende) spelers die vatbaar zijn voor verslaving? Circa zes procent van de internetgokkers vertoont problematisch spelgedrag en dat percentage lijkt de afgelopen jaren niet te zijn gedaald.

De strijd aanbinden tegen illegale gokbedrijven, om zo probleemspelers te beschermen, zagen de kabinetten-Rutte I en II als onbegonnen werk. Vooral de VVD was voorstander van een nieuwe strategie: het op een akkoordje gooien met de aanbieders. De strekking van Dekkers nieuwe gokwet is dan ook: roulette, Black Jack of poker organiseren via internet, is voortaan officieel toegestaan; mits de aanbieders zich houden aan bepaalde voorwaarden, vastgelegd in een vergunningstelsel dat onderdeel is van de nieuwe wet.

Verwacht wordt dat als de wet van kracht is zo’n 45 vergunninghouders de markt betreden. Zij moeten aantoonbaar werk maken van een preventie- en verslavingsbeleid. Zo moet straks van elke speler het spelgedrag digitaal worden geregistreerd en geanalyseerd. Bij alarmsignalen moet de aanbieder contact opnemen en proberen de speler die verslaafd dreigt te raken door te geleiden naar de zorg.

Keerzijde is dat de toekomstige vergunninghouders straks stevig reclame kunnen en zullen gaan maken met een legaal, dus wettelijk toegestaan speelaanbod. Dat bleek de fracties van CDA, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en OSF dinsdag tijdens het afrondende debat in de Eerste Kamer een doorn in het oog.

Deze partijen kijken terecht met een schuin oogje naar Europese landen waar het aanbieden van kansspelen op afstand al is gelegaliseerd. Na het van kracht worden van nieuwe wetten in Denemarken en België explodeerde in beide landen de omzet van de internetgokbedrijven (in Denemarken van 291 naar 513 miljoen in nog geen vijf jaar, in België van 180 naar 398 miljoen). Geen van de betreffende landen slaagde erin het verslavingsprobleem terug te dringen, in Spanje nam het juist in omvang toe.

VVD, PVV, D66 en de PvdA, samen genoeg voor een meerderheid, beschouwen Dekkers plannen desondanks als een belangrijke stap voorwaarts. Gezien de ervaringen in Denemarken, België en Spanje is het echter de vraag of dat geen wensdenken is.