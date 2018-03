Verdeelde reacties op EU-speech Rutte

De EU-speech van premier Mark Rutte heeft verdeelde reacties opgeroepen. De linkse oppositie was weinig enthousiast, de regeringspartijen overwegend positief.

„Voor een speech die met veel bombarie is aangekondigd viel het me toch wat tegen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. „Het kwam voornamelijk neer op een samenvatting van datgene wat Nederlandse ambtenaren al langer in Brussel naar voren brengen. Bij Rutte draait de EU enkel om eigenbelang en geld verdienen.”

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten verwijt de premier dat hij alles aan de vrije markt wil overlaten. Wel vindt ze het goed dat hij afstand neemt van de wens van de Europese Commissie voor nauwere politieke samenwerking. En PvdA-leider Lodewijk Asscher: „Opnieuw zet Rutte de markt voorop en vergeet hij de mensen. Hij heeft het weer alleen over de belangen van bedrijven en pleit voor meer markt en minder regels. Niets over een Europa dat beschermt of over gelijk loon.”

VVD-Kamerlid Anne Mulder juicht de boodschap van Rutte toe. „Europa wordt geloofwaardiger door te DOEN. Goed dat Mark Rutte deze pragmatische visie ferm uitdraagt.” Volgens CDA’er Pieter Omtzigt is het essentieel dat Rutte „de nadruk legt op de eigen verantwoordelijkheid van lidstaten”. Kamerlid Kees Verhoeven van regeringspartij D66 zegt dat de tekst van Rutte goed aansluit bij „het pro-Europese regeerakkoord”. Hij vindt wel dat „Rutte moet stoppen met eenzijdig hameren op de nationale soevereiniteit van lidstaten. Daarmee werpt hij te veel schaduw op het belang van echte Europese samenwerking, die juist in het belang van Nederland is.”

In het Europees Parlement toont Peter van Dalen (ChristenUnie) zich ronduit positief. Het betoog van Rutte dat de EU „geen trein is die onvermijdelijk voortraast naar een federale eindbestemming” noemt hij helder.

Maar PVV-Europarlementariër Vicky Maeijer vindt de speech van Rutte „de hypocrisie ten top”. „De man die hamert op afspraak is afspraak in de EU heeft in NL al z’n beloftes verbroken. Als puntje bij paaltje komt tekent hij bij het kruisje richting federale eindbestemming,” tweet zij.