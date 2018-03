Verdachten verkrachting Antwerpen voor rechter

De vier Belgische twintigers die vastzitten op verdenking van verkrachting van twee Nederlandse vrouwen in Antwerpen, komen vrijdag voor de raadkamer van de Antwerpse rechtbank. Die bepaalt vervolgens of ze in de cel moeten blijven.

Een zegsvrouw van het Openbaar Ministerie liet dat weten. Zij wil in het belang van het onderzoek nog altijd geen details kwijt over de zaak.

De twee vrouwen van 21 en 22 hadden aangifte gedaan van groepsverkrachting in hun hotel nadat ze afgelopen weekend naar een discotheek in Antwerpen waren geweest. Er zijn aanwijzingen dat hun een bedwelmend middel is toegediend. Een van de verdachten had hen naar hun hotel gebracht, waarna ook zijn kompanen op de kamer zijn geweest.

De vier twintigers uit Antwerpen en omstreken hebben geen strafblad. Een van hen heeft volgens Het Laatste Nieuws een bekentenis afgelegd. „Ze zeiden wel stop, maar echt fel pruttelden ze ook niet tegen”, tekende de krant op.

Het viertal wordt er ook van verdacht de vrouwen te hebben bestolen.