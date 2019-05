Verdachte moord studente België heeft bekend

De 39-jarige verdachte van de moord op de Belgische studente Julie Van Espen (23) heeft bekentenissen afgelegd. Steve B. geeft toe dat hij verantwoordelijk is voor wat er met Julie is gebeurd, meldt het Openbaar Ministerie. Uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden wil het OM verder geen details vrijgeven. B. blijft op last van de rechter in Antwerpen vastzitten.

De studente vertrok zaterdagavond per fiets van huis. Haar lichaam werd maandag in het Albertkanaal gevonden. B. was niet lang daarvoor opgepakt op het station van Leuven. De politie had op camerabeelden gezien dat hij met het fietsmandje van de studente richting het kanaal liep. Daarop werd een opsporingsbericht uitgevaardigd.

B. heeft een lang strafblad. Hij zat van 2004 tot 2008 4,5 jaar gevangenisstraf uit voor onder meer diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en een verkrachting van een meerderjarige. Eind 2016 verkrachtte hij weer iemand, waarvoor hij 2,5 maand in voorarrest zat. De rechter besloot hem begin 2017 onder voorwaarden vrij te laten in afwachting van zijn proces.

Hij werd vervolgens tot vier jaar cel veroordeeld, maar ging in beroep. De behandeling daarvan werd echter uitgesteld. Minister van Justitie Koen Geens zei maandag dat het hem „verontrust dat de zaak in hoger beroep al enige tijd aansleept”. Het beroep stond voor volgende maand op de rol. Volgens de rechtbank in Antwerpen kon de man niet worden vastgezet omdat er geen indicatie was dat hij zich aan de uitvoering van zijn straf zou proberen te onttrekken.