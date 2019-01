Verdachte diefstal autopsierapporten vrij

De man die ervan wordt verdacht de autopsierapporten van de slachtoffers van de aanslagen in Brussel in 2016 te hebben gestolen, is vrijgelaten. Iliass K., een teruggekeerde Syriëstrijder, werd begin deze maand opgepakt voor de diefstal uit een gebouw van de Belgische justitie.

De 27-jarige man ontkent betrokkenheid. De raadkamer van de rechtbank had zijn detentie eerder verlengd, maar in hoger beroep werd dat besluit teruggedraaid.

K. zou een harde schijf hebben ontvreemd met verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten van slachtoffers. Hij wordt niet in verband gebracht met de aanslagen, waarbij inclusief drie terroristen 35 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie in Brussel beschouwt de man nog steeds als verdachte van de diefstal.

Hij was in 2013 een half jaar in Syrië, maar keerde terug nadat hij gewond was geraakt. K. werd in 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn bewering dat hij iemand heeft onthoofd in Syrië wordt nog onderzocht.