Verdachte bommelding Vlaams parlement gepakt

De Belgische politie heeft een man opgepakt die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de bommelding in het Vlaamse Parlement van dinsdagmiddag. Het parlement in Brussel sloot de rest van de dag zijn deuren nadat een man rond 14.30 uur in het Engels via de telefoon had gezegd dat er een explosief zou afgaan. Er werd uiteindelijk niets verdachts gevonden.

De opgepakte man woont in Oost-Vlaanderen. Hij wordt verhoord, meldt het Openbaar Ministerie.

Mogelijk hield de bommelding verband met een jubileumviering van het Koerdisch Instituut in het parlement.