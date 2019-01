Verdachte aanslag Joods Museum ontkent

De hoofdverdachte in het proces over de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014 ontkent dat hij vier mensen heeft doodgeschoten. De Fransman Mehdi Nemmouche (33) erkende voor de rechter en de volksjury wel dat hij de wapens in bezit heeft gehad. Hij wilde vervolgens geen vragen beantwoorden omdat de rechtbank weigert om bepaalde getuigen te horen.

Nemmouche staat samen met de vermeende wapenleverancier Nacer Bendrer terecht voor de moord op twee Israëlische toeristen en twee museummedewerkers. Bendrer ontkent de gebruikte wapens, een revolver en een kalasjnikov te hebben geleverd. Nemmouche had die bij zich toen hij een week na de aanslag werd opgepakt in Marseille.

De verdediging van Nemmouche stelde dat niet terreurbeweging IS, maar de Israëlische geheime dienst Mossad achter de aanslag zat. De advocaten probeerden dinsdag aan te tonen dat Nemmouche niet heeft geschoten.