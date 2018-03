Verdacht vlees uit Belgische supermarkten

De Belgische supermarktketens Delhaize en Colruyt halen een hele reeks vleesproducten van een verdacht slachthuis uit de schappen. Vorige week bleek dat bij vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was. Er zou zijn geknoeid met de invriesdatum. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trok de erkenning van het bedrijf woensdag in.

Delhaize, onderdeel van het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize, heeft de samenwerking met de slachthuisgroep Verbist, waar Veviba onder valt, opgeschort en uit eigen beweging ongeveer driehonderd producten van het bedrijf uit de winkels gehaald. Het gaat vooral om rundvlees. Een woordvoerder van Ahold Delhaize kon niet direct zeggen of het ook Nederlandse supermarkten betreft.

Bij Verbist hoort ook het slachthuis in Izegem waar dierenrechtenactivisten vorig jaar mishandeling van runderen vastlegden. De onthulling leidde tot veel ophef. Dat slachthuis moest toen tijdelijk dicht.