Verdacht vlees mogelijk nog breder verkocht

Nog eens vijftien bedrijven in Nederland hebben mogelijk vlees ingekocht bij een Belgische leverancier dat niet was goedgekeurd voor menselijke consumptie. Toezichthouder NVWA heeft daar „niet-gedetailleerde meldingen” van ontvangen, schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer.

De NVWA heeft de betreffende ondernemingen op de hoogte gebracht en gewezen op hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat vlees dat niet aan de voorschriften voldoet, niet bij consumenten belandt. Om wat voor vlees het precies zou gaan, is evenwel nog niet bekend. Daarover verwacht de toezichthouder de komende tijd meer informatie te krijgen.

Tientallen Nederlandse bedrijven kregen eerder deze maand al opdracht hun klanten te waarschuwen voor vlees dat afkomstig was van de Belgische vleesverwerker Veviba. In een aantal gevallen was bijvoorbeeld geen keuring volgens de regels uitgevoerd, was het vlees niet goed opgeslagen of klopte de houdbaarheidsdatum niet.