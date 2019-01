Verbod op slacht drachtige koeien uitgebreid

Het kabinet werkt aan strengere wetgeving tegen de slacht van hoogzwangere koeien. Dat heeft landbouwminister Carola Schouten aangekondigd tijdens een debat in de Tweede Kamer over dierenwelzijn in de veehouderij. Meerdere partijen in de Tweede Kamer hadden daarom gevraagd.

Nu mogen koeien in de laatste maand van de dracht, die in totaal negen maanden duurt, niet meer naar het slachthuis worden vervoerd. Dat verbod wordt uitgebreid tot de laatste drie maanden. Niet alleen dierenbeschermers maar ook veeartsen waarschuwen al langer dat het slachten van hoogzwangere koeien onnodig veel leed veroorzaakt voor ongeboren, maar wel levensvatbare kalfjes.

Toezichthouder NVWA treedt jaarlijks een kleine tweehonderd keer op omdat koeien die bijna op het punt van bevallen staan, worden aangeboden voor de slacht. Boeren krijgen in dat geval een waarschuwing of boete.